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Лишь каждый пятый россиянин выступил за термин "QR-код" в документах для привитых

Лишь каждый пятый россиянин выступил за термин "QR-код" в документах для привитых
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиянин (22%) считает целесообразным продолжить использование термина "QR-код" в документах, которые выдаются прошедшим вакцинацию от коронавируса, либо переболевших и имеющим антитела. Об этом говорят данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, наибольшим образом за сохранение этого термина выступают россияне в возрасте до 34 лет (33%). Свою позицию сторонники сохранения термина "QR-код" объясняют удобством и сложившейся практикой.

Согласно опросу, среди сограждан, сделавших прививку, сохранить этот термин предлагает каждый четвертый (25%), среди тех, кто не привит, 14% респондентов или каждый седьмой.

В свою очередь, против сохранения термина "QR-код" и, соответственно, за введение других терминов выступают 58% россиян, среди предлагаемых вариантов "сертификат здоровья", "паспорт здоровья", "ковипасс", "зеленый паспорт", "санитарный паспорт", отмечают в SuperJob.ru.

Исследование показывает, что 20% респондентов затрудняются сформулировать свою позицию в отношении использования термина "QR-код".

В SuperJob.ru отметили, что, по данным СМИ, в правительстве РФ в настоящее время обсуждаются варианты названия документа для привитых от коронавируса и переболевших им.

Опрос был проведен 29 ноября – 1 декабря 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 343 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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