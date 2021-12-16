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Петербуржец отсудил у коммунальщиков свыше 600 тыс. руб. из-за упавшего на машину льда

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск местного жителя Сергея Лебедева к ООО "Жилкомсервис №2 Центрального района", поданный из-за повреждения машины упавшим с крыши льдом, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

В пользу Лебедева взыскано 390,7 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, 10 тыс. рублей компенсации морального вреда, 200,4 тыс. рублей штрафа, а также свыше 31 тыс. рублей расходов, говорится в сообщении.

В феврале текущего года с крыши дома на Загородном проспекте на автомобиль истца упал лед, в результате чего был причинен ущерб на 390,7 тыс. рублей.

Лебедев уточнил, что машина была припаркована во дворе; "Жилкомсервис", будучи ответственным за управление домом и его содержание, не разместил информацию о возможной опасности, место не огородил.

Обстоятельства падения льда на машину подтверждаются материалами полиции, в том числе протоколом осмотра места происшествия в присутствии понятых, а также объяснениями истца о том, что ответчик на протяжении всей зимы содержал крышу дома ненадлежащим образом.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, сведений о причине неявки не представил, отмечается в сообщении.

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