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Российский и монгольский институты поддержки малого бизнеса займутся поиском экспортеров из числа МСП

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Корпорация МСП" и правительственное исполнительное агентство "Управление малых и средних предприятий" Монголии планируют в следующем году заняться поиском среди российских и монгольских субъектов МСП потенциальных экспортеров.

"На подходе следующий важный элемент взаимодействия – протокол о намерениях о создании российско-монгольского Центра экспортных компетенций, механизма поддержки субъектов МСП по выходу на рынки Монголии и России, а также рынки третьих стран, - сказала депутат Великого государственного Хурала Монголии Дамдинсурен Унурболор. - Не удалось ускорить процесс утверждения протокола о намерениях. Коллеги из министерства по продовольствию, сельскому хозяйству и легкой промышленности разрабатывают предложения по некоторым положениям протокола, которые требуют определенного времени на согласование".

"Мы готовы ждать, пока те механизмы, которые на взгляд Монголии важны, будут погружены в этот документ, - сказал глава "Корпорации МСП Александр Исаевич. - Как только будет завершена работа по формированию "дорожной карты" по центру экспортных компетенций, мы со своей стороны, тянуть не будем".

При этом Исаевич отметил, что в "Корпорации МСП" начал на постоянной основе работать блок поддержки экспорта. Здесь корпорация планирует искать и передавать "на руки" "Российского экспортного центра" (РЭЦ) те малые предприятия, которые готовы стать экспортерами.

"Кроме того, разрабатываем собственные инструменты поддержки экспорта, в том числе, финансовые, - подчеркнул Исаевич. – Сейчас важно понять, что востребовано и нужно предпринимателям, а не придумывать самим, сфокусироваться на тех запросах (в части получения господдержки - ИФ), которые есть у рынка".

По замыслу "Корпорации МСП", двусторонние центры экспортных компетенций на базе Корпорации и ее зарубежных партнеров должны стать постоянно действующими механизмами поддержки малого и среднего бизнеса обеих стран по выходу на рынки друг друга, а также рынки третьих стран. В рамках такого механизма стороны будут проводить информационно-консультационные мероприятия для субъектов МСП, содействовать закупкам крупных компаний обеих стран у субъектов МСП и встраиванию МСП в их цепочки поставок, а также помогать строить отношения с торговыми сетями.

По данным "Корпорации МСП", в настоящее время около 50 тыс. российских субъектов МСП являются экспортерами. При этом Корпорация проводит комплексную оценку деятельности предпринимателей (скоринг) субъектов МСП. А в следующем году будет проводить оценку экспортной зрелости субъектов МСП с возможностью адресного автоматического подбора мер финансовой и нефинансовой поддержки. Предполагается, что к концу следующего года, как минимум, 2,4 тыс. субъектов МСП - потенциальных экспортеров получат такую поддержку.

В свою очередь Дамдинсурен Унурболор отметила, что сейчас в Монголии действует около 64 тыс. субъектов МСП, на долю которых приходится около 17,8% ВВП страны и немногим более половины всех рабочих мест. В то же время доля малого бизнеса в экспорте Монголии составляет только 2,4%. То есть, экспортный потенциал субъектов МСП, по оценке участников встречи, недореализован.

Сопредседатель Российского-монгольского делового совета (участвует в разработке документов и программ сотрудничества) Светлана Параскева отметила "Интерфаксу", что сейчас основная задача – утвердить названную дорожную карту. После этого предполагается разработать и утвердить совместную (России и Монголии) программу по поддержке субъектов МСП, на финансирование которой потребуется, ориентировочно, 1,2 млрд рублей.

В текущем году "Корпорация МСП" провела пять встреч с представителями Монголии по вопросам организации сотрудничества в части поддержки и развития малого бизнеса. По результатам этих мероприятий был подписан меморандум о взаимопонимании и сформирован проект "дорожной карты" по реализации положений этого меморандума.

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