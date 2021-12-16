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В общежитии СПбГУ зафиксирована вспышка коронавируса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 30 студентов Санкт-Петербургского государственного университета заразились коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Все заболевшие проживают в общежитии университета в Петергофе.

"Заболевшие COVID-19 студенты госпитализированы в инфекционный стационар. Контактные с заболевшими COVID-19, непривитые против COVID-19, госпитализированы в обсерватор ООО "Балтийский чемпион", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, в общежитии организована дезинфекция.

СПбГУ

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