Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,7%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным снижением blue chips вслед за нефтью (Brent просела ниже $75 за баррель), фондовой Америкой и Азий, а также на фоне ожидаемого повышения учетной ставки Банком России на 1 п.п.; индекс МосБиржи за минуту торгов потерял 0,7%, при этом лидируют в откате расписки Ozon, выступившие накануне в лидерах роста.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3725,26 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,3%.

Доллар стоил 73,74 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели расписки OZON (-4,3%), акции "Яндекса" (-1,8%), UC Rusal (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -1,2% "префы"), расписки TCS Group (-1,4%), бумаги Сбербанка (-1,2% и -0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), ВТБ (-1%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,3%), Polymetal (+2%), "РусГидро" (+0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев, первая позитивная реакция на заседания мировых ЦБ создала впечатление, что инвесторы поверили в способность регуляторов вернуть контроль над инфляцией без ущерба для роста экономики.

Инвесторы в российские акции отыграли большую часть потерь начала недели, но в пятницу пришло время фиксации прибыли на фоне ожидаемого повышения ставки Банком России.

В США рост индексов после заседания Федрезерва сменился к закрытию торгов откатом (индикаторы потеряли 0,1-2,5%), лидировал Nasdaq (-2,5%) из-за упавших акций технологических компаний.

Федрезерв в среду сохранил процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. Исходя из опубликованных прогнозов, все руководители американского ЦБ ожидают повышения процентной ставки в 2022 году, при этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений.

Банк Англии в четверг неожиданно повысил базовую ставку до 0,25% годовых с 0,1%. Консенсус-прогнозы в целом не предусматривали изменения параметров денежно-кредитной политики, однако многие аналитики допускали возможность подъема ставки на декабрьском заседании.

Между тем Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,5% к октябрю, при прогнозах роста на 0,7%. Число новостроек в США в ноябре увеличилось на 11,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,679 млн в пересчете на годовые темпы, тогда как эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,568 млн. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 18 тысяч - до 206 тысяч, аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 200 тысяч.

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, говорится в сообщении, распространенном Белым домом. Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,3%).

На нефтяном рынке цены в пятницу также корректируются вниз после роста накануне на данных о снижении запасов в США и решениях ФРС.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $74,26 за баррель (-1% и +1,5% в четверг), январская цена WTI - $71,58 за баррель (-1,1% и +2,1% накануне).