Наркоплантацию нашли при обыске в частном доме под Петербургом

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Полиция обнаружила плантацию наркосодержащих растений в частном доме в Пушкинском районе Петербурга, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

В октябре было возбуждено дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Накануне в рамках этого дела полицейские провели обыск в одном из домов в поселке Александровская Пушкинского района.

При обыске было обнаружено и изъято 194 горшка с грунтом и корнями конопли, более 25 пакетов с растительным веществом, 376 упаковок с семенами конопли. Общий вес изъятого превысил 2 кг.

На правах аренды в доме проживали двое мужчин, один из них судим за разбой. Их задержали в качестве подозреваемых.