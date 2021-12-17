Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экс-директор Саранского электролампового завода осужден за мошенничество

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Саранска (Мордовия) вынес приговор бывшему руководителю электролампового завода Александру Новикову по делу о мошенничестве.

Действия осужденного квалифицированы по части 1 статьи 176 (незаконное получение кредита) и части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ, ему назначено шесть лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей, сообщается на сайте суда.

Из материалов суда следует, что ООО "Саранский электроламповый завод" было создано в 2006 году. В 2011 году Новиков обратился в банк за кредитом на 200 млн рублей, но в заявке указал ложные сведения о финансовом состоянии предприятия. В результате кредит был одобрен, однако часть поступившей на расчетный счет ООО суммы по указанию Новикова была израсходована не по назначению на нужды предприятия. Таким образом банку был нанесен ущерб в размере свыше 60 млн рублей, отмечает суд.

Кроме этого, директор предприятия обманным путем получил от республиканского министерства торговли субсидию в более чем 47 млн рублей на оплату части процентов по кредиту и распорядился средствами по собственному усмотрению. Позднее ООО аналогичным обманным путем получило субсидию на 5 млн рублей на возмещение затрат за приобретенное оборудование.

В судебном заседании осужденный Новиков вину не признал.

В счет возмещения причиненного преступлением ущерба суд взыскал с осужденного в пользу министерства экономики республики 52,5 млн рублей.

Саранск Мордовия

Новости

ГД может рассмотреть законопроект о системе местного самоуправления в январе

Дума проведет служебное расследование из-за закона, раскритикованного Матвиенко

Дума проведет служебное расследование из-за закона, раскритикованного Матвиенко

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

Сокуров обратился к членам СПЧ с извинениями за выступление на встрече с Путиным

К концу 2022 года первый полк с новыми МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство

Путин поручил подготовить предложения о доступе к обезличенным данным крупнейших компаний

Девять российских детей вернули из Сирии в Россию

Что произошло за день: четверг, 16 декабря

Пытавшийся скрыться водитель Kia сбил двух полицейских в Петербурге

Журфак МГУ назвал победителя конкурса "Стипендиат "Интерфакса-2022"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });