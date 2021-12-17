Экс-директор Саранского электролампового завода осужден за мошенничество

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Саранска (Мордовия) вынес приговор бывшему руководителю электролампового завода Александру Новикову по делу о мошенничестве.

Действия осужденного квалифицированы по части 1 статьи 176 (незаконное получение кредита) и части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ, ему назначено шесть лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей, сообщается на сайте суда.

Из материалов суда следует, что ООО "Саранский электроламповый завод" было создано в 2006 году. В 2011 году Новиков обратился в банк за кредитом на 200 млн рублей, но в заявке указал ложные сведения о финансовом состоянии предприятия. В результате кредит был одобрен, однако часть поступившей на расчетный счет ООО суммы по указанию Новикова была израсходована не по назначению на нужды предприятия. Таким образом банку был нанесен ущерб в размере свыше 60 млн рублей, отмечает суд.

Кроме этого, директор предприятия обманным путем получил от республиканского министерства торговли субсидию в более чем 47 млн рублей на оплату части процентов по кредиту и распорядился средствами по собственному усмотрению. Позднее ООО аналогичным обманным путем получило субсидию на 5 млн рублей на возмещение затрат за приобретенное оборудование.

В судебном заседании осужденный Новиков вину не признал.

В счет возмещения причиненного преступлением ущерба суд взыскал с осужденного в пользу министерства экономики республики 52,5 млн рублей.