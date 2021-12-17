Автобус сбил ребенка на пешеходном переходе в Уфе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус сбил в Уфе школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

Инцидент произошел в пятницу днем на улице Свободы. "По предварительным данным, 48-летний водитель за рулем автобуса "НефАЗ", двигаясь по маршруту 51а "ВАЗ- Монумент Дружбы", допустил наезд на 9-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Ребенок с травмами был доставлен в больницу. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал.

На месте происшествия работает полиция и другие службы.