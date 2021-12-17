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Обвиняемый в убийстве учительницы арестован в Алтайском крае

Он оказался ее бывшим учеником

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Алтайском крае установили личность предполагаемого убийцы 65-летней учительницы, сообщает в четверг следственное управление СКР по региону.

Им оказался 22-летний безработный житель города Новоалтайска - бывший ученик убитой женщины, говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ( убийство из корыстных побуждений), п."в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Он арестован, сообщается в пресс-релизе.

Летом этого года в своем доме в городе Новоалтайске было обнаружено тело 65-летнего педагога с признаками насильственной смерти. Длительное время преступление оставалось нераскрытым, поскольку преступник не оставил никаких следов, отмечается в сообщении.

По данным следствия, 1 июня подозреваемый проник в дом к своей бывшей учительнице с целью ограбления. Не найдя ничего ценного, кроме двух телефонов, он в дверях встретил хозяйку. Поняв, что женщина узнала грабителя, преступник нанес ей не менее десяти смертельных ударов ножом, после чего скрылся.

Алтайский край СКР

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