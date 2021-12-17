Сбивший ребенка на моноколесе петербуржец приговорен к обязательным работам

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге приговорил к обязательным работам местного жителя, который сбил на электрическом моноколесе ребенка, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры города.

"Суд назначил Вадиму Далецкому наказание в виде 120 часов обязательных работ", - говорится в сообщении. Он признан виновным по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В июне текущего года он, двигаясь на электрическом моноколесе, сбил ребенка на тротуаре улицы Пограничника Гарькавого. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

По иску прокурора в пользу несовершеннолетнего с осужденного также взыскано 350 тыс. рублей компенсации морального вреда.