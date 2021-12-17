Четыре человека погибли в лобовом ДТП в Воронежской области

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Автоавария в Верхнемамонском районе Воронежской области в пятницу унесла жизни четырех человек, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, примерно в 12:25 на 17 км автодороги "Павловск-Верхний Мамон" произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Vesta и Lada Granta.

"В результате ДТП погибли четыре человека, один человек получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону, детей среди погибших нет.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.