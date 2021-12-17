Наехавший на автомобиле на полицейского воркутинец получил четыре года колонии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Воркутинский городской суд (Коми) вынес приговор в отношении местного жителя по делу о применении насилия к полицейскому, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, вечером 30 июля на улице Центральной сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился водитель с признаками опьянения.

На требования полицейских предъявить документы мужчина не отреагировал, а, напротив, начал двигаться на своем авто в их сторону, в результате чего сбил одного из них и провез сотрудника МВД на капоте несколько десятков метров, говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил четыре года колонии общего режима.