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В Петербурге арестовали виновника смертельного ДТП на пешеходном переходе

В Петербурге арестовали виновника смертельного ДТП на пешеходном переходе
Фото: Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу местного жителя Сурена Туманова, обвиняемого в наезде на пешеходов на Невском проспекте. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Срок ареста – до 15 февраля 2022 года, говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, во время процесса Туманов молчал, оставив меру пресечения на усмотрение суда.

Туманов обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По версии следствия, вечером 15 декабря на автомобиле Volkswagen Polo он выехал на красный сигнал светофора на перекресток Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, где сбил двух человек. 23-летняя девушка погибла, 26-летний мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами.

Согласно материалам дела, в крови водителя обнаружено 0,827 мг/л алкоголя.

По информации суда, Туманов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности на нарушение правил дорожного движения.

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