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В результате ДТП с пассажирским автобусом в Чувашии погиб один человек

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали, ещё один погиб при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля на трассе в Чувашии, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"В Мариинско-Посадском районе Чувашской республики, на 41 км автодороги регионального значения 97Н-027 М-7 "Волга", произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Девять человек пострадали, один погиб", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из девяти пострадавших один госпитализирован.

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