Автобус с детьми попал в аварию в Ярославской области

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Тринадцать человек, включая 12 детей, доставлены в больницу после ДТП с участием КАМАЗа и микроавтобуса в Ярославской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла на 193-м км трассы "Холмогоры".

По предварительной информации, у КАМАЗа рассыпался груз (бревна). В результате произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedec, в котором из Ярославля в Солнечногорск ехали дети на соревнования по дзюдо.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС.