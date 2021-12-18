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Автобус с детьми попал в аварию в Ярославской области

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Тринадцать человек, включая 12 детей, доставлены в больницу после ДТП с участием КАМАЗа и микроавтобуса в Ярославской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла на 193-м км трассы "Холмогоры".

По предварительной информации, у КАМАЗа рассыпался груз (бревна). В результате произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedec, в котором из Ярославля в Солнечногорск ехали дети на соревнования по дзюдо.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Ярославская область

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