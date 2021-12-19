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Кабмин просубсидирует закупку нового оборудования для телевещания с субтитрами

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В 2022-2023 годах общероссийские обязательные общедоступные телеканалы смогут получить финансирование на закупку и установку нового оборудования для показа с субтитрами.

Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как следует из сообщения пресс-службы правительства, речь идёт о специальных комплексах, которые позволяют выпускать в эфир скрытые субтитры. Такие субтитры можно включить при необходимости, а в обычном режиме они остаются невидимыми.

В настоящее время скрытые субтитры используются на восьми телеканалах: это Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", "Телекомпания НТВ", "Петербург - Пятый канал", "Россия К", "ТВ Центр", а также детско-юношеский телеканал "Карусель". Специальное оборудование для них было закуплено в 2016-2017 годах за счёт средств федерального бюджета. Теперь оно нуждается в замене в связи с истечением срока эксплуатации, отмечается в сообщении.

Финансирование на эти цели уже предусмотрено в рамках государственной программы "Доступная среда", добавили в пресс-службе.

правительство Михаил Мишустин

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