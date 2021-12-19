Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Маршрутка перевернулась в Белгородской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в ДТП с маршрутной "Газелью" в Старооскольском городском округе Белгородской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на 81-м км автодороги "Короча-Губкин-граница Курской области".

По предварительным данным, 57-летний водитель "Газели" не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус опрокинулся.

Водитель не пострадал, все четверо пассажиров "Газели" обратились за медицинской помощью. Травмы угрозы жизни не представляют.

По информации администрации Старооскольского городского округа, водитель перед рейсом прошел медицинское освидетельствование и технический контроль.

Накануне синоптики предупреждали об ухудшении на территории региона погодных условий: снеге, порывистом ветре и гололедице на дорогах.

По факту ДТП назначено административное расследование.

Белгородская область

Новости

Из горящей шахты в Кузбассе на поверхность подняты первые 10 человек

Пожар произошел на шахте им. Рубана в Кузбассе

Взрыв произошел на чугунном производстве "АвтоВАЗа" в Тольятти

Взрыв произошел на чугунном производстве "АвтоВАЗа" в Тольятти

Гостиницы и жилые дома Домбая остались без света из-за аварии на ЛЭП

Пандемия коронавируса

Московские медики спрогнозировали еще год COVID-пандемии

Пандемия коронавируса

Песков рассказал, что Путина гнетет высокая смертность от COVID-19 в России

Песков рассказал, что Путина гнетет высокая смертность от COVID-19 в России
Пандемия коронавируса

В РФ выявлено почти 28 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

В РФ выявлено почти 28 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

Facebook вслед за Telegram погасил штрафы на 17 млн рублей

Сбой в работе систем ГИБДД не устранен, в воскресенье граждан также не примут

Сбой в работе систем ГИБДД не устранен, в воскресенье граждан также не примут

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });