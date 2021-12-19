Маршрутка перевернулась в Белгородской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в ДТП с маршрутной "Газелью" в Старооскольском городском округе Белгородской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на 81-м км автодороги "Короча-Губкин-граница Курской области".

По предварительным данным, 57-летний водитель "Газели" не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус опрокинулся.

Водитель не пострадал, все четверо пассажиров "Газели" обратились за медицинской помощью. Травмы угрозы жизни не представляют.

По информации администрации Старооскольского городского округа, водитель перед рейсом прошел медицинское освидетельствование и технический контроль.

Накануне синоптики предупреждали об ухудшении на территории региона погодных условий: снеге, порывистом ветре и гололедице на дорогах.

По факту ДТП назначено административное расследование.