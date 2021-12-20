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Жительница Тюменской области отсудила у больницы 800 тыс. рублей за смерть сына

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Тюменской области частично удовлетворил иск местной жительницы о компенсации морального вреда в связи со смертью ее сына из-за некачественно оказанной медицинской помощи, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным ведомства, с больницы в городе Заводоуковск взыскано 800 тыс. рублей.

Установлено, что в декабре 2019 года 19-летнего сына истицы госпитализировали после эпилептического приступа, из-за которого он упал и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Однако в больнице не смогли правильно установить диагноз у пациента, что и привело к его смерти.

Тюменская область

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