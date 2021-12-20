Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СК расследует ДТП с автобусом вахтовиков под Мурманском

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Кольском районе Мурманской области легковая машина столкнулась с микроавтобусом с вахтовиками, сообщил информированный источник "Интерфакса". Погиб пассажир легкового автомобиля, есть пострадавшие. Уголовное дело о ДТП передано в районный отдел регионального управления СКР.

По версии следствия, столкновение произошло вечером 19 декабря на дороге Мишуково-Снежногорск. Погиб мужчина 1990 года рождения. Бывшая за рулем легковой Subaru женщина и дети 2019 и 2017 годов рождения госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Марку машины назвали в ГИБДД.

Водитель и 11 пассажиров микроавтобуса лечатся амбулаторно. По данным источника "Интерфакса", автобус перевозил вахтовых рабочих.

Дело расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК).

В связи с аварией ведется и прокурорская проверка, сообщило региональное управление надзорного ведомства.

Мурманская область СКР ГИБДД Мишуково Снежнгогорск

Новости

Корвет "Проворный" достроят после пожара

Корвет "Проворный" достроят после пожара

В России коронавирус диагностировали у 27 тысяч человек

В России коронавирус диагностировали у 27 тысяч человек

Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России"

Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России"

И.о. ректора РГСУ стал Андрей Хазин

ФАС по просьбе "Роснефти" проверит рост цен на энергорынке

В Думу внесен проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

В Думу внесен проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

Суд установил факты получения взятки экс-чиновницей по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Суд начал оглашение приговора по второму делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 1,2% под давлением внешнего негатива

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 1,2% под давлением внешнего негатива

Путин заявил о кардинальном снижении террористической угрозы благодаря спецслужбам РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });