СК расследует ДТП с автобусом вахтовиков под Мурманском

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Кольском районе Мурманской области легковая машина столкнулась с микроавтобусом с вахтовиками, сообщил информированный источник "Интерфакса". Погиб пассажир легкового автомобиля, есть пострадавшие. Уголовное дело о ДТП передано в районный отдел регионального управления СКР.

По версии следствия, столкновение произошло вечером 19 декабря на дороге Мишуково-Снежногорск. Погиб мужчина 1990 года рождения. Бывшая за рулем легковой Subaru женщина и дети 2019 и 2017 годов рождения госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Марку машины назвали в ГИБДД.

Водитель и 11 пассажиров микроавтобуса лечатся амбулаторно. По данным источника "Интерфакса", автобус перевозил вахтовых рабочих.

Дело расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК).

В связи с аварией ведется и прокурорская проверка, сообщило региональное управление надзорного ведомства.