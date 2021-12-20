Пакеты с человеческими останками нашли на кладбище в Тольятти

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тольятти начали доследственную проверку после того, как 19 декабря были обнаружены костные останки на территории кладбища при подготовке захоронения. Назначены необходимые экспертизы.

В управлении СКР по Самарской области уточнили, что человеческие останки были завернуты в пленку.

"Всего было обнаружено четыре свертка с костными останками. Находку обнаружили при подготовке могилы для нового захоронения. Все свертки находились в пределах одной могилы", - сказал собеседник "Интерфакса".