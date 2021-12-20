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IKEA откроет в РФ свой первый центр заказов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Шведская IKEA открывает в России свой первый центр заказов.

Новое торговое пространство площадью около 100 кв.м расположено в ТРЦ в Саратове, говорится в сообщении компании. Согласно подписанному договору аренды, торговая точка откроется в начале следующего года.

Новый формат учитывает особенности онлайн- и офлайн-покупок: покупатели смогут вживую изучить некоторые товары для дальнейшего оформления покупки на сайте IKEA. Основной акцент в выставочном пространстве новых точек продаж будет сделан на мебельных системах, выбор которых вызывает больше всего вопросов при заказах онлайн. В центре заказов нельзя будет сразу забрать купленные товары – их можно будет получить только в пунктах выдачи, расположенных рядом.

Россия стала одной из первых стран, в которых IKEA тестирует новый формат точек продаж. В течение нескольких месяцев компания планирует расширить географию присутствия в РФ и открыть еще около десяти центров заказов. Дальнейшее развитие формата в России будет зависеть от результатов тестового периода, который продлится до середины 2022 года.

"Новый формат точек продаж позволит нам ускорить процесс выхода в новые города России", - отметил генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл (его слова процитированы в сообщении).

О том, что компания планирует запустить в РФ новый формат небольших точек продаж, адаптированных к спросу в онлайне, Эрнтелл говорил в интервью "Интерфаксу" в июле. "Наша жизнь и привычки, включая то, как мы совершаем покупки, в 2020 году сильно поменялись. Многие покупатели IKEA переключились на онлайн-шопинг, но мы видим, что общение с консультантами, возможность увидеть товар и "примерить" его для собственного интерьера до сих пор очень важны для россиян. Поэтому мы решили протестировать новый гибридный формат онлайн и офлайн магазин", - говорил он.

В настоящее время в России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", три магазина городского формата "ИКЕА Сити" в Москве, а также восемь дизайн-студий.

В 2021 финансовом году (с сентября 2020 по август 2021 года) IKEA увеличила продажи в России на 31% (размер выручки компания не раскрывает). Доля онлайн-продаж за время пандемии повысилась с 11-12% до примерно 20% по итогам года.

IKEA Саратов

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