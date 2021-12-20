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Издатель "Ведомостей", МГИМО и Фонд развития медиа коммуникаций создадут ассоциацию деловых СМИ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Фонд развития медиа коммуникаций и информационного общества, издательская группа "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ) (издатель "Ведомостей") и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) подписали соглашение о взаимодействии в создании глобальной ассоциации деловых СМИ – Global Business Media Association (GBMA), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе БНМ.

К началу 2022 года, как ожидается, GBMA обретет юридический статус. В рамках соглашения Фонд берет на себя организационную и административную нагрузку, связанную с созданием Ассоциации, информационную и аналитическую поддержку проекту окажет БНМ, а научно-образовательную и академическую – МГИМО.

Целью создания ассоциации является "формирование глобального медиа-партнерства, ориентированного на свободный обмен экспертными, аналитическими и научными знаниями по актуальным проблемам и развитие конструктивного сотрудничества в сфере международной журналистики и массовых коммуникаций".

"В настоящее время оргкомитет Ассоциации находится в переговорах с потенциальными участниками партнерства, в числе которых деловые СМИ, вузы, научные экспертные центры, специализирующиеся на изучении различных отраслей экономики и исследовании разнообразных сфер жизнедеятельности человека в глобальном мире", - сообщили в БНМ.

"Мы считаем, что глобальная мировая аудитория, независимо от доходов, и на каком бы языке она ни говорила, заслуживает иметь равный доступ к знаниям, касающимся будущего планеты и понимания трендов развития различных сфер знаний и отраслей, связанных с жизнедеятельностью человека и устойчивым развитием всех континентов; к широкому кругу мнений мировых лидеров и мыслителей", - сказал председатель попечительского совета фонда, владелец "Ведомостей" Иван Еремин.

В свою очередь ректор МГИМО Анатолий Торкунов приветствовал создание ассоциации, подчеркнув, что "современный университет не может эффективно развиваться без постоянного углубления связей с медиа".

Бизнес Ньюс Медиа БНМ МГИМО Фонд развития медиа коммуникаций

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