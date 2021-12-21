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В Астраханской области перевернулась лодка с тремя людьми

По предварительным данным, один человек утонул

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В результате опрокидывания моторной лодки на реке Большая Черная в Астраханской области погиб один человек, сообщает региональное Главное управление МЧС во вторник.

Уточняется, что перевернулось маломерное судно "Казанка" вблизи села Раздор Камызякского района.

"На борту находились трое человек, двое из них самостоятельно выбрались на берег. По предварительным данным, один человек утонул", - говорится в сообщении.

На месте происшествия от Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций работают 5 единиц техники и 10 человек личного состава, от МЧС - 2 единицы техники и 4 человека личного состава.

Астраханская область

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