Глава и два члена УИК в Новосибирской области осуждены условно за фальсификации на выборах

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Барабинский районный суд Новосибирской области приговорил к году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год председателя и двух членов участковой избирательной комиссии, сообщается на сайте суда.

Они признаны виновными по ст.142.1 УК РФ (представление заведомо неверных сведений об избирателях, фальсификация подписей избирателей в списках избирателей, заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, заведомо неверное составление протокола об итогах голосования, заведомо неправильное установление итогов голосования, определение результатов выборов).

Суд установил, что преступление было совершено с 5 по 10 сентября 2020 года в ходе проведения выборов депутатов Совета депутатов Пешковского сельсовета Убинского района Новосибирской области шестого созыва и депутатов Совета депутатов Убинского района четвертого созыва.

В суде фигуранты дела свою вину признали полностью и поддержали ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.