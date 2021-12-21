Супермаркет "Лента" горит в Томске

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в здании супермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.

"В 15:06 (11:06 по московскому времени) в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" в Томске на ул. Елизаровых, 13. На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шел дым. По предварительным данным, из здания эвакуировались более 110 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сейчас идет поиск очага возгорания, на месте работают 76 человек, в их распоряжении - 24 единицы техники.