На Ямале спасли семью, провалившуюся в полынью в 40-градусный мороз

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Трое взрослых и девятимесячный ребенок провалились в полынью в Яр-Салинской тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, никто не пострадал, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Происшествие случилось в 160 километрах от районного центра. Трое взрослых с младенцем поехали на снегоходе к родственникам в Яр-Сале. В месте быстрого течения реки лед оказался некрепким.

Для эвакуации задействовали сотрудников Салехардского поисково-спасательного отряда "Ямалспаса".

"Сообщение поступило к нам ночью. Оперативно собрали группу спасателей, заказали вертолет и на вертолете выдвинулись к месту происшествия. Нашли людей, одели в свою одежду, так как их была мокрая, и доставили в Яр-Сале", - приводятся в пресс-релизе слова летчика-наблюдателя отряда "Ямалспаса" Руслана Мастагутова.

Семью привезли в районную больницу. Жизни и здоровью взрослых и ребенка ничего не угрожало. Они выписаны домой.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов написал в инстаграме, что в регион пришла настоящая арктическая зима. В выходные температура воздуха опускалась ниже 40 градусов.

"Нагрузка сотрудников "Ямалспаса" в такую погоду сильно выросла. За последние дни они спасли 17 человек, в том числе четверых детей", - сообщил глава округа.