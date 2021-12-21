Доля современных вооружений в ядерных силах РФ превысила 89%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах РФ превысила 89%, сообщил президент Владимир Путин.

"Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах - 89%", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что оснащенность ядерной триады РФ современным оружием достигла самого высокого уровня за всю историю.

"В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под вашим, Владимир Владимирович, руководством, уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования - 89,1%", - сказал он.

Шойгу отметил, что синхронно с поставкой нового вооружения для стратегических ядерных сил создаётся современная инфраструктура. В этом году построено 690 высокотехнологичных объектов, пояснил он.