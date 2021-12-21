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ФАС согласовала предельную цену на упаковки вакцины "Спутник М"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельные отпускные цены на упаковки вакцины против коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" в 5 и 10 доз, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Так, новые упаковки вакцины "Спутник М" будут стоить 3002,40 руб. (5 доз) и 6004, 80 руб. (10 доз)", - говорится в сообщении службы.

Кроме того, ведомство установило предельную цену на большие упаковки противовирусного лекарства "Арепливир", используемого в РФ для лечения коронавируса.

"Стоимость более высоких дозировок "Арепливира" составит 10000 руб. (50 таблеток) и 8000 руб. (40 таблеток)", - отмечается в сообщении.

2 декабря ФАС согласовала предельную цену на одну дозу "Спутника М" в размере 600,48 рублей, по сравнению со стоимостью "Спутника V" она снижена на 30%.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант вакцины против коронавируса "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых. 17 декабря глава министерства Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация этой возрастной группы может начаться до конца этого года.

"Арепливир" (международное непатентованное наименование – фавипиравир) – противовирусное лекарство, входящее в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19. В октябре 2020 года Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на упаковки таблеток по 40 и 100 таблеток в размере 4 и 10 тыс. рублей при дозировке в 200 мг.

Предельные отпускные цены в РФ устанавливаются на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

ФАС Спутник М

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