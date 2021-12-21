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ВМФ России получил две новые атомные подлодки

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - ВМФ России получил две новые подводные лодки проекта 885М ("Ясень-М") "Новосибирск" и проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег", старт церемонии дал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны.

"Сегодня на атомных подводных лодках "Князь Олег" и "Новосибирск" поднимаются военно-морские флаги, новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота", - сказал глава государства.

Президент назвал вооружение подлодок "грозной ударной силой" и напомнил, что "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", а многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" - крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

Путин отметил, что в ближайшее время "Князь Олег" и "Новосибирск" пополнят состав Тихоокеанского флота.

Президент сообщил, что строительство серий подлодок 885М и 955А не заканчивается: "Севмаш" построит и передаст флоту еще пять "Бореев-А" и шесть "Ясеней-М".

"Мы будем наращивать темпы обновления Военно-морского флота, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий", - добавил президент.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

ВМФ России

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