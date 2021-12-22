Челленджи от Эрмитажа и Русского музея в TikTok собрали почти 120 млн просмотров

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Более 1,5 млн человек посмотрели экскурсии в рамках кампании #МузейныйТикТок от крупнейших российских музеев, а ролики с запущенными Эрмитажем и Русским музеем челенджами собрали почти 120 млн просмотров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе платформы.

В инициативе #МузейныйТикТок приняли участие Русский музей, музей Фаберже, Эрмитаж, музей транспорта Москвы, музей современного искусства "Гараж" и Государственный исторический музей. Они провели в общей сложности более 30 виртуальных экскурсий в том числе в игровых форматах, которые суммарно посмотрели более 1,5 млн человек.

Кроме того, для большей вовлеченности сообщества TikTok музеи организовывали хэштег-челленджи. Так, в рамках акции #идувмузей от Русского музея пользователи выкладывали ролики о своем перевоплощении в образы с картин или запечатленные в скульптурах музея. Суммарное количество просмотров роликов с хэштегом #идувмузей составило 95 млн. А Эрмитаж предложил пользователям TikTok изобразить любой экспонат из своей коллекции, представив его максимально креативно. Суммарное количество просмотров роликов с хэштегом #ОживиШедеврЭрмитажа составило более 27 млн.

Также музеи активно развивали собственные TikTok-аккаунты, где делились с сообществом платформы последними новостями, занимательными фактами и историями из мира искусства, сообщили в пресс-службе сервиса.