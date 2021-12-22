Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Снегопад в Севастополе привел к перебоям с электричеством и остановке паромной переправы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Работа парома в Севастопольской бухте, разделяющей город, временно прекращена в среду из-за плохой погоды. Об этом сообщается на сайте государственного унитарного предприятия "Севастопольский морской порт".

"В 08:30 мск движение парома "Адмирал Лазарев" линии Северная - Арт.бухта остановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Катера работают согласно расписанию", - говорится в сообщении.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за снегопада и морозов. Ночью столбики термометров опустились до минус 12 градусов. По данным синоптиков, минусовая температура продержится до выходных, после чего снова будет до плюс 10 градусов.

По информации пресс-службы правительства Севастополя, ночью из-за обильного снега без электричества остались несколько районов. На данный момент не работают 11 подстанций, специалисты обещают восстановить электроснабжение за утро.

Из-за плохой погоды власти решили отменить работу школьных автобусов. Дети, которых они обычно подвозят, в среду остались дома – на дистанционном обучении, уточнили в пресс-службе.

Это в основном касается отдаленных районов. При этом директора всех школ получили право принимать решения о сокращении времени занятий и изменении графика второй смены в зависимости от ситуации на дорогах.

Севастополь Крым

Новости

Отказ двигателя произошел при посадке у самолета рейса "Москва - Ижевск"

Что случилось этой ночью: среда, 22 декабря

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Задержан бывший депутат Госдумы РФ Натаров

Пожар произошел на газопроводе под Челябинском

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске потушен спустя 11 часов

Что произошло за день: вторник, 21 декабря

Минюст снова попросил Адвокатскую палату Петербурга лишить Ивана Павлова статуса

Арестованный в США российский бизнесмен Никитин вернулся на родину

Арестованный в США российский бизнесмен Никитин вернулся на родину

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов принят Думой в I чтении

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов принят Думой в I чтении
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });