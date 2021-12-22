Снегопад в Севастополе привел к перебоям с электричеством и остановке паромной переправы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Работа парома в Севастопольской бухте, разделяющей город, временно прекращена в среду из-за плохой погоды. Об этом сообщается на сайте государственного унитарного предприятия "Севастопольский морской порт".

"В 08:30 мск движение парома "Адмирал Лазарев" линии Северная - Арт.бухта остановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Катера работают согласно расписанию", - говорится в сообщении.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за снегопада и морозов. Ночью столбики термометров опустились до минус 12 градусов. По данным синоптиков, минусовая температура продержится до выходных, после чего снова будет до плюс 10 градусов.

По информации пресс-службы правительства Севастополя, ночью из-за обильного снега без электричества остались несколько районов. На данный момент не работают 11 подстанций, специалисты обещают восстановить электроснабжение за утро.

Из-за плохой погоды власти решили отменить работу школьных автобусов. Дети, которых они обычно подвозят, в среду остались дома – на дистанционном обучении, уточнили в пресс-службе.

Это в основном касается отдаленных районов. При этом директора всех школ получили право принимать решения о сокращении времени занятий и изменении графика второй смены в зависимости от ситуации на дорогах.