Житель Омской области получил два года колонии за гибель жены и двоих детей на пожаре

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Омской области признал виновным жителя Большеуковского района в неосторожном обращении с горючими материалами, из-за чего при пожаре погибли его супруга и двое детей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду.

В суде установлено, что 7 марта 2021 года фигурант дела занес в свой дом и поставил рядом с печью на кухне дома пластиковую канистру с горюче-смазочными материалами. В результате этого спустя некоторое время пары топлива воспламенились, что и привело к пожару, говорится в сообщении.

Мужчина успел вынести из горящего дома своего пятимесячного сына, однако из-за быстрого распространения огня помочь выбраться из дома своей супруге, а также пятилетней дочери и трехлетнему сыну не смог.

"В ходе судебного заседания подсудимый вину не признавал, полагая, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, однако в прениях сторон признал свою вину", - отмечают в надзорном ведомстве.

Большеуковский районный суд признал 23-летнего жителя райцентра виновным по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.