Около 90% интернет-пользователей в РФ выступили за блокировку трэш-стримов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство российских пользователей интернетом (87%) считает необходимым блокировать так называемые трэш-стримы - прямые трансляции с унизительными или опасными для здоровья действиями, оскорблениями и избиениями людей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что чаще всего за блокировку подобного видеоконтента выступают респонденты в возрасте 45-59 лет (92%).

В свою очередь, 9% опрошенных полагают, что такие трансляции в интернете блокировать не стоит, среди молодежи 18-24 лет так считают 15% респондентов.

По данным ВЦИОМ, почти три четверти сограждан, пользующихся интернетом, считают, что организаторов трэш-стримов следует наказывать.

Социологи отмечают, что, согласно результатам исследования, интернетом пользуются 76% россиян.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 6 декабря 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.