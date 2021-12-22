Задержан начальник УГИБДД по Магаданской области

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении начальника УГИБДД по Магаданской области, он задержан, сообщает в среду прокуратура региона.

"Прокуратурой области изучены материалы процессуальной проверки УФСБ России по Магаданской области и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Из уголовного дела следует, что в 2019 году начальник УГИБДД Магаданской области отдал незаконное распоряжение подчиненным освободить от ответственности гражданина, совершившего административное правонарушение, говорится в сообщении.

Нарушение пресекли сотрудники УФСБ по Магаданской области во взаимодействии с отделом собственной безопасности регионального УМВД России.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, в случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством РФ.