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Кремль подтвердил подготовку саммита лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ведется подготовка личной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря.

"Действительно, есть подготовка к личной встрече президентов", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о встрече и ее формате.

Он добавил, что не исключено, что "на полях" мероприятия может состояться отдельная двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Может", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Дмитрий Песков Петербург СНГ

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