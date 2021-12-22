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Жителя Поморья обвинили в поджоге дома с 7 рыбаками, двое из которых погибли

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Житель поселка Пертоминск (Архангельская область) стал фигурантом уголовного дела о поджоге дома, в котором находились семь человек, двое из них погибли, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СКР.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек с особой жестокостью, покушении на убийство нескольких человек и умышленном уничтожение чужого имущества путем поджога.

По версии следствия, в марте семеро мужчин из Северодвинска приехали на рыбалку и остановились в избе у озера Красное. Когда они ловили рыбу, к ним подошел подозреваемый с братом и пригласил в гости для совместного распития алкоголя, на что трое согласились. В гостях произошел конфликт, и обвиняемый ранил двух гостей ножом, но они оказали сопротивление, ударив нападавшего, и ушли. Одному из пострадавших потребовалась медпомощь.

На следующий день мужчины проснулись в избе и обнаружили, что она горит снаружи, а входная дверь заперта. Пяти мужчинам удалось выбить дверь и выбраться из горящего помещения. Однако один из находившихся в избе рыбаков спастись не смог и скончался на месте, еще один умер от ожогов и травм в больнице.

Обвиняемый частично признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он устроил поджог из мести, предварительно заперев входную дверь, и скрылся, однако смерти своим оппонентам не желал, так как полагал, что они смогут выбраться через окно.

Архангельская область

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