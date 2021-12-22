Укусившей сотрудника ФСИН белгородской заключенной добавили срок

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский райсуд Белгорода признал заключенную одной из белгородских колоний виновной в применении насилия к сотруднику исправительного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По информации ведомства, 24 июня 2021 года осужденная при сопровождении ее из сборно-следственного отделения в режимный корпус исправительного учреждения УФСИН по Белгородской области отказалась пройти в камеру. После того, как к ней применили физическую силу, женщина укусила за кисть руки старшего инспектора колонии.

Содеянное квалифицируется по части 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, а всего по совокупности приговоров - 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Еще один заключенный белгородской колонии получил за аналогичное преступление дополнительно к сроку 1 год и 8 месяцев, а всего по совокупности приговоров 3,5 года исправительной колонии строгого режима.

Так, по данным прокуратуры, отбывающий наказание в белгородской колонии отказался проследовать в камеру после команды "отбой" и нанес пощёчину инспектору исправительного учреждения.

При вынесении решений суд учитывал фактические обстоятельства дела, данные о личности заключенных, в том числе наличие неисполненных приговоров и совершение данных преступлений в период отбывания наказания в виде лишения свободы, отметили в пресс-службе.