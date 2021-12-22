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Завершена сборка ракеты "Союз" для запуска спутников OneWeb с Байконура

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты космодрома Байконур завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"На космодроме Байконур 21-22 декабря 2021 года специалисты Космического центра "Южный" и филиала Ракетно-космического центра "Прогресс" проводили общую сборку ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb в рамках миссии №37", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот раз под обтекателем находится 36 космических аппаратов. В предыдущих запусках с Байконура ракета "Союз" выводила на орбиту по 34 космических аппарата OneWeb.

В РоссииНа 2022 год запланированы семь пусков ракет "Союз" со спутниками OneWebЧитать подробнее

Как сообщили в "Роскосмосе", на 23 декабря запланировано проведение заседания комиссии о готовности к вывозу ракеты на стартовый комплекс "Восток" площадки №31.

По данным госкорпорации, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован в 16:10 по московскому времени 27 декабря.

В июле 2021 года британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщал в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения. "Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

OneWeb Роскосмос Союз-2.1б Байконур

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