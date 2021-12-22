В Мурманской области ребенок скатился с горки под колеса грузовика

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ребенок получил травмы, когда катался на ледянке в Гаджиево (ЗАТО Александровск, Мурманская область).

Как сообщает прокуратура региона, ребенок 2014 года рождения съехал с горки под колеса грузовика МАЗ. Его доставили в Центральную медико-санитарную часть №120 ФМБА России в Снежногорске.

В региональном управлении СКР добавили, что будет дана юридическая оценка действиям лиц "из числа администрации города, ответственных за выявление и устранение несанкционированных мест катания детей в зимнее время года".

Информированный источник "Интерфакса" добавил, что у госпитализированного ребенка - множественные травмы.