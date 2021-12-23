РЖД реконструировали две станции в Иркутской области в рамках расширения Транссиба

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал РЖД) в рамках программы по развитию Транссиба завершила реконструкцию станций Мегет и Касьяновка в Иркутской области, сообщает ВСЖД.

Это позволит принимать и отправлять грузовые поезда длиной от 71 до 100 условных вагона, говорится в сообщении.

"Проведенная модернизация позволит станциям Касьяновка и Мегет справляться с приемом и отправкой необходимого количества поездов, в условиях роста объемов перевозок в направлении морских портов Дальнего Востока", - добавил начальник ВСЖД Вадим Владимиров.

В ходе реконструкции на станции Мегет уложено 3 км железнодорожного полотна на бесстыковой путь, смонтировано 63 км линий связи и систем управления движением поездов, установлено 143 опоры контактной сети. Для снижения шума вдоль железнодорожных путей установлены защитные экраны.

На станции Касьяновка проведено удлинение четырех приемо-отправочных путей, также за время проведения работ было установлено новое оборудование диспетчерской централизации, устройства сигнализации и блокировки, дизель-генераторные агрегаты для резервного питания, система пневматической обдувки стрелочных переводов и реконструировано два железнодорожных моста.

Восточно-Сибирская железная дорога проходит по территории Иркутской области, Бурятии, частично - по Забайкальскому краю и Якутии.