В Урюпинске без отопления оказались 39 домов, детские сады и школы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Урюпинске из-за аварии на трубопроводе без отопления оказались 39 многоквартирных домов, или около 1700 человек, сообщили в мэрии города.

Также отключение затронуло 12 детских садов и школ, занятия в них отменили.

В городе введен режим повышенной готовности. Аварию планируют устранить к 14:00. Для жильцов пострадавших домов в гостинице "Урюпинск" организовали пункт временного размещения, по данным мэрии, пока никто туда не пришел.

МУП "Водоканал" в оперативном режиме принимает все меры для устранения аварии, из 18 его котельных 14 продолжают подавать в дома тепло, соообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Температура воздуха в Урюпинске в четверг утром опустилась до минус 13 градусов.