Президента спросили, в каком городе он хотел бы жить

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - На большой пресс-конференции президента спросили, какой город, кроме Москвы и Петербурге, он выбрал бы для себя, для жизни. Владимир Путин признался, что в первую очередь подумал о родном Петербурге, но дальше он стал говорить о необходимости повышать связанность территорий.

Он считает, что в России достаточно красивых и достойных мест, где человек может чувствововать себя комфортно. Малые и большие города сейчас развиваются достаточно энергично", для примера он привел Краснодар, города Крыма и прибрежной зоны на юге страны.

Президент считает, что важно уделять внимание развитию малых городов. Он добавил, что власти сейчас прикладывают особые усилия к развитию в этих городах инфраструктуры и в целом к повышению связанности территории всеми видами транспорта.

Связанность территории он назвал одним из драйверов экономического роста, в который будут вложены большие ресурсы. Путин упомянул в связи с этим развитие Восточного полигона РЖД, проекты по трассам Москва-Казань "и до Тюмени".

По его словам, повышение связанности территории и повышение доступности других городов дает людям возможность проще добираться до места работы или его менять, чаще встречаться с друзьями и посещать центры культуры и в целом делает жизнь комфортнее.