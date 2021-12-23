Путин посоветовал Навальному не совершать преступления, прикрываясь политикой

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти пытались получить от Германии какие-либо материалы, которые бы подтверждали отравление оппозиционера Алексея Навального и дали бы основание возбудить уголовное дело, но так ничего и не получили, заявил на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Корреспондент "Русской службы Би-Би-Си" спросил его о Навальном, который в настоящее время отбывает наказание. Журналист отметил, что оппозиционер заявил, что провел расследование и нашел тех, кто его отравил. Президент ответил, не назвав ни разу фамилию оппозиционера.

Российский лидер заявил, что "сидельцы всегда были во всех странах". "Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью", - заявил Путин.

"Человек, которого якобы отравили", - продолжил президент. По его словам, по линии Генпрокуратуры на Запад направлялись многочисленные запросы с просьбой предоставить материалы , подтверждающие отравление.

"Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Про этот "Новичок" или как его там", - напомнил он.

По его словам, российская сторона также предлагала, чтобы российские специалисты приехали в Европу, "вместе бы поработали". Путин лично предлагал это президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

"Дайте нам хотя бы основания для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Как это объяснить? Молчание, - сказал Путин. - Перевернем уже эту страницу, если нечего ответить".