Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин посоветовал Навальному не совершать преступления, прикрываясь политикой

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти пытались получить от Германии какие-либо материалы, которые бы подтверждали отравление оппозиционера Алексея Навального и дали бы основание возбудить уголовное дело, но так ничего и не получили, заявил на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Путин: пресс-конференция-2021

Корреспондент "Русской службы Би-Би-Си" спросил его о Навальном, который в настоящее время отбывает наказание. Журналист отметил, что оппозиционер заявил, что провел расследование и нашел тех, кто его отравил. Президент ответил, не назвав ни разу фамилию оппозиционера.

Российский лидер заявил, что "сидельцы всегда были во всех странах". "Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью", - заявил Путин.

"Человек, которого якобы отравили", - продолжил президент. По его словам, по линии Генпрокуратуры на Запад направлялись многочисленные запросы с просьбой предоставить материалы , подтверждающие отравление.

"Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Про этот "Новичок" или как его там", - напомнил он.

По его словам, российская сторона также предлагала, чтобы российские специалисты приехали в Европу, "вместе бы поработали". Путин лично предлагал это президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

"Дайте нам хотя бы основания для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Как это объяснить? Молчание, - сказал Путин. - Перевернем уже эту страницу, если нечего ответить".

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин Алексей Навальный Германия Новичок Генпрокуратура

Новости
Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы

Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал единственную цель законов об иноагентах

Путин: пресс-конференция-2021

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса
Путин: пресс-конференция-2021

Путин выступил против наказания за отказ от вакцинации

Путин выступил против наказания за отказ от вакцинации
Итоги года: 2021

Золото – мекка неофитов

Золото – мекка неофитов
Путин: пресс-конференция-2021

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Прокуратура сочла, что отсутствие маркировки иноагента может вызывать депрессию

Прокуратура сочла, что отсутствие маркировки иноагента может вызывать депрессию
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса

ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });