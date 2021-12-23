Президент назвал "окружение" России сложной задачей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал сложной задачей "окружить" Россию, учитывая территорию страны.

"На востоке, на юге, на севере - там новые системы тоже вооружений ставят на море. На западе тем более. Мы знаем, наверное, поговорим еще в разделе международные отношения. Но так, чтобы окружить такую территорию как наша - это сложная задача. Хотя современные средства, наверное, позволяют думать об этом", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

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