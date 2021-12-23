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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин счел, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что развал России как государства на протяжении веков происходил в результате действия внутренних сил, обслуживающих чужие интересы.

Отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, не грозит ли войнами и революциями жесткое противостояние нынешней российской власти Западу, глава государства сказал: "Хотел бы напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно развалить только изнутри. Что было благополучно сделано в период первой мировой войны, точнее по ее результатам, и в 90-е годы, когда развалили Советский Союз изнутри".

"А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации сегодня", - добавил Путин.

Так глава государства отреагировал на слова представителя BBC о том, что Россия на протяжении своей истории сталкивалась с тяжелыми кризисами, войнами, революциями и при сильной единоличной власти находилась в остром противостоянии с западным миром, и не опасается ли он такого сценария в настоящее время.

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
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