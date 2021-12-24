В РФ в 2022 году появится анонимная цифровая психологическая служба для школьников

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ намерено в следующем году создать деперсонифицированную цифровую психологическую службу для школьников, куда они смогут обращаться со своими проблемами и поддержкой в случае кризисной ситуации, что позволит оперативно реагировать и предупреждать случаи проявления крайней агрессии, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы создаем цифровую службу психологическую, которая позволит (выявлять) то, что есть у ребенка, ведь то, что происходит, происходит не в одночасье. Мы, прежде всего, делаем такую комплексную работу по безопасности, не только физической, а также, чтобы оградить ребенка от совершения таких действий, что очень важно", - сказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", что предпринимает ведомство для обеспечения безопасности учебных заведений, чтобы не допустить вооруженных и иных нападений, подобных произошедшему 11 мая в Казани.

Министр добавил, что "цифровая психологическая служба позволит ребенку получить ответы на те вопросы, которые он не всегда может спросить у своих сверстников, родителей или учителей".

"Создание такой службы, в следующем году мы ее создадим, сейчас идет интенсивная работа, когда ребенок сможет деперсонифицированно и получить квалифицированный ответ профессионального психолога, что позволит многие вопросы решать, оперативно реагировать и оказывать помощь, необходимую ребенку", - уточнил Кравцов.

Работу со школьниками министр также видит в создании "белого интернета" с проверенным контентом, так как в целом из глобальной сети "может идти много негатива и непроверенной информации".

Говоря об обеспечении антитеррористической безопасности школ, министр сообщил, что ведомством была проведена проверка всех школ, "и сегодня максимальные требования исполняются".

11 мая в Казани отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек: семь детей и две учительницы. Пострадали еще 18 детей и трое взрослых. После случившегося Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах.