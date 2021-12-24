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Правописание слова "интернет" закрепят в новых правилах русского языка в начале 2022 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Обновленные орфографические правила русского языка, куда войдут новые слова, уже используемые в активном обороте в последнее время, будут утверждены в начале 2022 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Мы в начале 2022 года утвердим минимальные нормы, изменения слов, правописания, то, что уже сегодня по факту сложилось (...) в начале 21 века", - сказал Кравцов журналистам.

"Есть правительственная комиссия по русскому языку, задача которой усовершенствовать русский язык. Не с точки зрения что-то новое туда привнести и изменить правила, а с учетом того, что последние правила были приняты в 1968 году, и сегодня есть много новых слов, которые не отражены в этих правилах, но уже применяются", - добавил министр.

Он сказал, что к таким словам, в частности, относятся "интернет", "электронная почта", и еще ряд других слов, правописание которых важно закрепить, в том числе и для судебной практики. При этом, Кравцов сказал, что работа правительственной комиссии по внесению правок в правила русского языка не дублировала деятельность орфографической комиссии РАН (она раскритиковала инициативы Минпросвещения, назвав их преждевременными - ИФ).

"Наша - только часть и то, отвечающая вызовам времени. У них большая работа была, и когда они увидели маленькую часть, они сказали: "Нет, есть большая работа, давайте если вносить будем, то будем то, что мы предполагаем". Но мы договорились с ними, что сегодня, сейчас мы внесем минимальную часть, а потом, когда уже все обсудим, готовы внести все, что они предлагают", - пояснил Кравцов.

Глава ведомства добавил, что следующим шагом за внесением небольшого количества обновлений станут "более серьезные масштабные изменения".

"Мы не можем ждать еще год-два-три, сегодня надо внести те минимальные изменения, которые связаны с нашим языком, с учетом современного времени", - отметил Кравцов.

В начале ноября Минпросвещения представило проект новых правил орфографии, в которых учитывается появление новых слов в русском языке, включая "интернет", "дилер", "дефолт", "риелтор", "лоукостер", "каршеринг". Между тем орфографическая комиссия РАН раскритиковала данный проект, заявив, что в документе имеются "необдуманные нововведения и полное отсутствие научного аппарата".

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