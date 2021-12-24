Житель Приамурья получил шесть лет колонии за заказ в сети наркотиков

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд признал виновным жителя Амурской области в попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков, которые он заказал через интернет, сообщает региональное УФСБ.

"Суд учел полное признание обвиняемым своей вины и содействие следствию и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) было возбуждено в июне текущего года. Сотрудники УФСБ области задержали 24-летнего молодого человека после того, как он заказал через интернет, большую партию наркотиков для реализации. Было изъято более одного килограмма (не менее 5 тыс. разовых доз) мефедрона.