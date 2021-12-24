Аркадий Водахов сменит Александра Дулерайна на посту генпродюсера ТНТ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Должность генерального продюсера ТНТ с января займет Аркадий Водахов, сообщает в пятницу пресс-служба "Газпром-медиа".

Ранее стало известно об уходе с ТНТ Александра Дулерайна, работавшего на канале с 2002 года, а на посту генпродюсера - с 2009 года. Водахов работает в структурах холдинга "Газпром-медиа" с 2012 года, до нового назначения он был заместителем генпродюсера.

"Я благодарен коллегам, конкурентам, судьбе за 20 лет работы на ТНТ, это было прекрасное время, полное открытий и приключений, но мне нужно взять паузу и подумать над следующим шагом в жизни. Всячески приветствую назначение генеральным продюсером ТНТ Аркадия Водахова. Он и замечательный продюсер, ярко одаренный, опытный при всей своей молодости", - приводятся в сообщении слова Дулерайна.