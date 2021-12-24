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Гендиректор "Крымгеологии" отправлен под домашний арест

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля гендиректору ГУП "Крымгеология", подозреваемому в получении крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе суда.

Как сообщалось, руководитель "Крымгеология" (Симферополь) стал фигурантом уголовного дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Сотрудники крымского ФСБ задержали его 22 декабря в Симферополе при получении очередной части взятки - 40 тыс. рублей.

По информации следователей, глава госкомпании весной потребовал деньги у индивидуального предпринимателя за заключение договора поставки песчано-гравийной смеси и суглинка. Он ежемесячно получал взятки в виде перечислений на счета аффилированных лиц и лично. Всего, по данным ГСУ СКР по Крыму и Севастополю, гендиректор ГУПа получил от бизнесмена 365 тыс. рублей.

"Крымгеология", которая отвечает за геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, находится в ведении министерства экологии и природных ресурсов Крыма. На сайте предприятия говорится, что его возглавляет Николай Братусин.

Крымгеология

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